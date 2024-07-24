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Müze ve ören yerleri 14 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Müze ve ören yerlerini yılın ilk 6 ayında 13 milyon 842 bin kişi ziyaret etti. İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 117 bin kişiyle en fazla ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 15:25, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:22
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Müze ve ören yerleri 14 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu toprakların paha biçilmez tarihi, kültürel ve arkeolojik mirasının tüm dünyada merak uyandırdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, "2024 yılının ilk 6 ayında müze ve ören yerlerimizde 14 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Anadolu topraklarının tarihine yolculuk yapan yerli ve yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış gösterdi." bilgisini verdi.

"İnsanlık tarihine ışık tutan bu toprakların gün ışığına kavuşan miraslarına olan ilginin her geçen gün daha da büyüyor olmasından mutluyuz." ifadesini kullanan Ersoy, en fazla ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerinin listesini de paylaştı.

En çok ziyaret İzmir Efes Ören Yeri'ne

Geçen yılın ilk yarısında 12 milyon 381 bin 645 kişinin gezdiği müze ve ören yerlerini, bu senenin aynı döneminde yüzde 12 artışla 13 milyon 842 bin 840 kişi ziyaret etti.

İzmir Efes Ören Yeri, 1 milyon 117 bin 528 kişiyle en fazla ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Konya Mevlana Müzesi 1 milyon 102 bin 358, ören yerlerinden Denizli Hierapolis (Pamukkale) 985 bin 265, Nevşehir Göreme 501 bin 236, Nevşehir Zelve-Paşabağları ise 464 bin 101 ziyaretçi ağırladı.

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