ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama

"Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır."

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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