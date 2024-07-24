ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlarca incelendiğini, değerlendirme sürecinin ivedilikle tamamlanacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 17:04, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:07
Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır."