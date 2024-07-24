BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.



Atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak.



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