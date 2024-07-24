Rize'de çay hasadı yapanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü

Olay, merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede 2 kişi çay toplamak üzere bahçeye girdi. Çay topladıkları esnada üzerlerine yıldırım düşen Afgan işçi ve yanında bulunan E.K. isimli vatandaş yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, yerde yatan 2 kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Afgan işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, E.K. ise ilk müdehale yapılmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.