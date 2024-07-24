Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.

Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.

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