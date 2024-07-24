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TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı. DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 19:23, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 19:56
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TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi

Genel Kurulda İYİ Partinin "vergi dilimleri" hakkındaki grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bozan'ın TÜİK ve AK Parti'ye yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi ve kürsüye yürüdü.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

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