AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten hakkındaki iddialara yalanlama

TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'
'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten hakkındaki iddialara yalanlama

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirketlerin, "vergi ödemediği" iddialarına ilişkin, "Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 20:39, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 20:41
Yazdır
AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten hakkındaki iddialara yalanlama

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden AK Parti Denizli Milletvekili Ök, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla kendisinin, eşinin ve ailesinin hedef alınarak, yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü belirtti.

Söz konusu haber ve söylemlerin kendisine karşı itibar suikastı olduğunu ifade eden Ök, "Ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ'de yüzde 13 ortaklık payım bulunmaktadır. Doğa Plastik AŞ tasfiye sürecinde bir şirkettir. Bugüne kadar vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir. Tasfiye kararı alındığından itibaren de kar etmemekte ve doğal olarak ödenecek vergisi çıkmamaktadır. Eşim adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. ise yerel bazda klima satışı yapan bir işletme olup yıllardır düzenli olarak doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmiştir." açıklamasını yaptı.

Şirketlerin kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödediğini kaydeden Ök, şu ifadeleri kullandı:

"Giderleri yüksek olan şirketler, zarar edebilmekte ve bu durumda kurumlar vergisi doğmamaktadır. Ticari hayatta kar elde etmek kadar zarar etmek de son derece doğaldır. Gerek ortağı olduğum gerekse eşimin adına kayıtlı şirketlerin tüm hesap ve kayıtları şeffaf olup vergi idaresi tarafından her zaman incelenebilir. Üstelik vergi idaresine güvenmeyen ve iddiada bulunan her kim varsa gelip istediği bağımsız bir denetim firmasıyla da şirketleri inceleyebilir. Benim ve ailemin kimseye hesap veremeyeceği bir durumu söz konusu değildir. Kaldı ki şahsım Nilgün Ök olarak 18 yaşından beri devletine düzenli gelir vergisi ödeyen bir vergi mükellefiyim. Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber