Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
Kocaeli'de mesai arkadaşlarının ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunduğu polis memuru Zafer Dursun, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 21:48, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:14
Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun, bugün hastanede hayatını kaybetti. Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 09.30'da düzenlenecek tören sonrası Bitlis'e gönderilecek. Dursun'un cenazesi, cuma günü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Alacaatlı Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alacaatlı mezarlığına defnedilecek.
Geçtiğimiz günlerde polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmamış, ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunmuştu.