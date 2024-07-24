Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli'de mesai arkadaşlarının ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunduğu polis memuru Zafer Dursun, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 21:48, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:14
Yazdır
Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun, bugün hastanede hayatını kaybetti. Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 09.30'da düzenlenecek tören sonrası Bitlis'e gönderilecek. Dursun'un cenazesi, cuma günü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Alacaatlı Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alacaatlı mezarlığına defnedilecek.

Geçtiğimiz günlerde polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmamış, ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber