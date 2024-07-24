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Alanya'da bir otel 72. kez mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde daha önce çok kez mühürlenmesine rağmen kaçak olarak hizmet vermeye devam eden otelin 2 yöneticisi gözaltına alınarak, hakim karşısına çıkarıldı. İşletme sahiplerine adli kontrol şartı ve 30 gün süreyle işletmeden uzaklaştırma cezası verilirken, otel 72. kez mühürlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 22:10, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:11
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Alanya'da bir otel 72. kez mühürlendi

Payallar Mahallesi'nde 9 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar ruhsatsız olarak hizmet veren ve Alanya Belediyesi tarafından daha önce 71 kez mühürlenen bir otel işletmesinin faaliyetlerine devam etmesi üzerine bir kez daha işlem başlatıldı. Otel işletmecileri A.Ş.K. ve R.A., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve daha önce birçok kez mühürlenmesine rağmen kaçak olarak hizmet vermeye devam eden otelin iki işletmecisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, haklarında 30 gün süreyle işletmeden uzaklaştırma kararı verildi. Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçleri koordinesinde oteli 72. kez mühürledi.

Başkan Özçelik: "Kanunsuzluğa asla taviz yok"

Alanya genelinde kaçakla mücadele için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Payallar Mahallesi'nde daha önce çoğu kez mühürlenen bir otel işletmesi, 72. defa mühürlendi. Mühür fekki yapılan işletme sahipleri de mahkemeye çıkarak, yargı önünde hesap verdiler. Halkımızın takdiri ile göreve geldiğimizden beri kaçakla mücadelemize devam ediyoruz. Kent genelinde yaptığımız tespitler ve gelen şikayetler doğrultusunda hem kaçak hem de ruhsatsız yapılara izin vermiyoruz. Kanunsuzluğa asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

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