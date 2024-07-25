Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu

İkinci el otomobil piyasasında adeta yaprak kımıldamıyor. TÜİK'in motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre haziranda ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 daralarak 485 bin adette kaldı. Böylece satışlarda son 5 yılın en düşük haziran ayı yaşandı.

Ticaretin azalması fiyat artışlarının da durmasına neden oldu. Yaşanan bu durumda birçok faktör var. Öncelikle; GSR II yönetmeliği gereği, belli güvenlik donanımına sahip olmayan araçların satışı 31 Ağustos tarihinde satılamayacak. Sıfır otomobil bayileri ellerinde bulunan bu araçlar eritmek için ardı ardında kampanya açıklıyor. Bu da alıcıları sıfır otomobile yönlendiriyor. Banka mevduat faizlerinin uzun zamandır yüksek seyretmesi de ikinci el alıcının bu alana kaymasına neden oldu.

Birçok kişi aracını satarak mevduata koyup yüksek faizden faydalanmak istedi. Hal böyle olunca ikinci el satışları durma noktasına geldi. Ancak sektör temsilcileri 1 Eylül itibarıyla bayilerde kampanyaların biteceğini ve sıfır otomobile gelen zamlar sonrası alımın ikinci ele kayacağını ifade ediyor. Bu da ikinci elde ticaretin hareketlenmesi anlamına geliyor.

Öte yandan bu günlerde aracını satmak isteyenlere de uyarılar var. Bazı galerilerin piyasanın durgun olması nedeniyle 'ölü fiyat' diye tabir edilen düşükten araba topladığını, sonbahar gibi piyasanın açılmasıyla bu araçlar yüksek kar ile satacakları ifade ediliyor.

31 AĞUSTOS'TA BİTECEK

İstanbul Bayrampaşa'da galericilik yapan Yaşar Örnek "Geçen yıl altın çağını yaşayan ikinci el piyasasında bugün yaprak kımıldamıyor. Araçların galeride kalma süresi 2 ayı buluyor. Bireysel satıcı da pazar yerlerine gidip eli boş dönüyor. İkinci ele rağbet yok. Alıcılar sıfıra yöneldi. Bayilerde yapılan kampanyalar bunda etkili oldu. GSR II donanımına sahip olmayan araçların 31 Ağustos'tan sonra satılamayacak olması nedeniyle bayiler stok eritmeye başlamıştı. Yaklaşık 2 aydır sıfıra talep patladı. Çünkü fiyatlar çok düştü, bir de ödeme kampanyaları olunca alımlar arttı. Parasını ikinci el otomobile yatırmak isteyen kesimler de var, genelde banka faizine koyuyorlar. Ancak sonbahar gibi işlerin açılacağını düşünüyoruz" dedi.

SIFIRA ZAM BEKLENTİSİ VAR

Eylül ayı başı itibarıyla piyasada hareketlenmenin başlayacağını dile getiren Örnek "Bayilerde kampanyalar son bulunca, mevcut araçlara zam gelecek. Bu da sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 10-15 artması demek. 2 milyon liralık otomobil 2 milyon 200 bin- 2 milyon 300 bini geçecek. Bu da alıcı tarafında ikinci ele yönelme anlamına gelir. Yılsonuna doğru banka mevduat faizlerinin de cazibesini kaybetmesi ile piyasada hareketlenme olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan bazı galericilerin uygun fiyattan araç topladığı ve piyasanın hareketlenmesi ile yüksek kar ile bu araçları piyasaya süreceği iddiaları var. Konuyla ilgili yapılan uyarılarda "Bugün ticaret durgun olması nedeniyle uygun fiyattan aracınızı satmayın, yılın son çeyreğinde ikinci elde hareket olacak" deniliyor.

KAAN ZENGİNLİ