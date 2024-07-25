Boğaziçi kesenin ağzını açtı! Beni tercih et, 100 bin TL al

Rektör ataması ve akademisyenleriyle sürekli gündemde yerini koruyan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl tercih yapan adaylar için yeni bir burs programı başlattı. YKS'de SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin TL nakdi destek sağlanacak. Ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin TL burs desteği verilecek. Yine İlk 100'e giren öğrencilere de yılda 9 ay süreyle 10 bin TL destek sağlanacak. İlk 100'deki tüm öğrenciler, nakdi desteğin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesinin nitelikli yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu gibi birçok imkandan faydalanabilecek.

YURTLARDA BARINMA GARANTİSİ



Her yıl ilk YKS sıralamasında ilk 1.000 öğrencinin 700'den fazlasının tercihi olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıldan itibaren ilk 1.000'e giren bütün öğrencilere için Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında öğrenim hayatı boyunca barınma garantisi sağlayacak. Bu öğrenciler artık sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın öğretim hayatları boyunca yurtlarda kalabilecek. YKS sıralamasından bağımsız olarak bu yıl Boğaziçi Üniversitesine yeni kayıt yapacak ve İstanbul'un dışından veya uzak semtlerinden gelen bütün öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında bir sene yurt garantisi verilecek.

Adayların yurt imkanından faydalanabilmesi için ilk üçte yer alanlar hariç olmak üzere dereceye girdiği puan türünde ilk tercihine yerleşmesi gerekiyor. Bununla birlikte ilk 3'ün yerleştiği puan türü farklı olabilecekken, ilk tercihlerinin Boğaziçi Üniversitesi olması gerekiyor.

Öte yandan vakıf üniversitelerinin şampiyonları çekmek için açıkladığı fırsatları, Türkiye'nin en köklü ve gözde üniversitesi olan Boğaziçi'nin yapması dikkat çekti.

MAHMUT ÖZAY