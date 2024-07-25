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Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine dahil edilmemeli!

İşçilerde olduğu gibi memurlarda da, hafta sonu tatilleri yıllık iznine dahil edilmemeli.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 09:30, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 08:48
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Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine dahil edilmemeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda, resmi tatil günleri (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz) denk gelen günler memurun yıllık izne dahil edilmemektedir. Bu konudaki en yeni karar Kamu Denetçiliği Kurumunca verilmiş ve memurlar.net'te yayımlanmıştır.

Ancak bu uygulama memurlar ile işçiler arasındaki yıllık izin uygulama farklılığını gidermek için yeterli değildir.

İşçilerde olduğu gibi memurlarda da izinler "iş günü" olarak düzenlenmelidir. Hali hazırda işçiler izinlerini iş günü olarak kullanmaktadır.

Memurlar izinlerini kullanırken iznin başında ve sonundaki hafta tatilleri izinden düşülmezken izinin içindeki resmi tatil günleri (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz) yıllık izinden düşülmektedir.

Memurlar yıllık izinlerinin işgünü olarak düzenlenmesi halinde, 20 gün izin hakkı olan memur yılda dört defa beşer gün izin alması halinde toplam 36 gün izin kullanabilecek, bu rakam 30 gün izin hakkı olanlar için aynı şekilde kullanılması halinde 54 güne çıkabilecektir.
Memurların izni iş günü olarak düzenlenirse hem memurlar arasında farklı kullanımdan kaynaklanan adaletsizlik önlenmiş olur hem de işçi ve memur arasında izin kullanmada uygulama birliği sağlanmış olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal taraflar ile görüşerek uzun yıllardır beklenen bu reformu artık hayata geçirmesi gerekmektedir.

Sitemizde 2024 yılı içinde yayımlanan Hafta sonu tatillerinin yıllık izin süresinden sayılması hukuki mi? başlıklı yazı için tıklayınız.

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