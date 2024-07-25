Yabancının çalışma izni kolaylaşmalı

Türkiye'de yabancı uyruklu çalışanlar tekstil, imalat sanayi, inşaat ve mobilya gibi sektörlerde iş yükünün önemli bir bölümünü sırtlıyor. Birçok alanda mavi yakalı işçi açığı yaşanırken, sanayi ve ticaret odası başkanları bu sorunun ancak yabancı çalıştırma izniyle aşılabileceğine dikkat çekiyor. Yeni Şafak'a konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Onların gönderilmesi durumunda sanayici zora girebilir. Şu anda sadece Ankara'da 1 milyon yabancı uyruklu çalışan var. Şehrimizde herkesin çok iyi bildiği mobilya sanayinin kalbi Siteler, bu arkadaşlarımız olmazsa kapanır" dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELER GÖÇMEN ÇALIŞTIRIYOR

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Başkan Baran, "Amerika, İtalya, Almanya gibi ülkelerde ağır iş yükünü göçmenler sırtlıyor. Bu ülkelere gittiğinizde garsonların, fabrika işçilerinin göçmen olduğunu görebilirsiniz. Biz bu sistemin bir benzerini talep ediyoruz. Kendi vatandaşımız bu tarz işlerde çalışmak istemiyor. Kalifiye eleman ihtiyacı yabancılar sayesinde karşılanıyor" diye konuştu.

İZİN VERİLİRSE SANAYİYİ BÜYÜTÜRÜZ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş da, yabancı elemanlar için çalışma izni verilirse faaliyet gösterdikleri sektörleri daha da büyütebileceklerinin altını çizdi. Koçaş, "81 oda ve borsa başkanının gayesi yabancıların burada kalması. Bizim onlara ihtiyacımız var. Yabancı çalışanların istihdama kazandırılması için düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Afganlar ve Suriyeliler özellikle tarım sektörünü için çok önemli" ifadelerini kullandı.

YERELDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy ise bölgede 15 bine yakın çalışabilir durumda göçmen olduğunu ancak bunlardan sadece 307 tanesinin izninin bulunduğunu dile getirdi. Aksoy, şunları kaydetti: "Yabancı uyruklu kişiler arasında nitelikli birçok eleman var. Hazır yetişmiş iş gücünü üretime entegre etmek istiyoruz. Bu çalışma izninin alınması için illere ve ilçelere müracaat büroları açılmalı. İstihdama ve büyümeye bu şekilde ciddi katkı sağlayabiliriz."

Ali Kürşat Büyükada