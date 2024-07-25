İki grup arasındaki kavgada belediye başkanı da yaralandı

MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
KPSS Lisans AÖBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
KPSS Lisans AÖBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Çöken binadan kamu da sorumlu
Çöken binadan kamu da sorumlu
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki grup arasındaki kavgada belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Polis ve jandarma yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 09:54, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:11
Yazdır

Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kalabalık iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastane önünde toplanan iki grup üyeleri arasında yeniden arbede yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber