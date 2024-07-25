İki grup arasındaki kavgada belediye başkanı da yaralandı

Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kalabalık iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastane önünde toplanan iki grup üyeleri arasında yeniden arbede yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.



Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.