Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı
Anadolu Üniversitesi hayata geçirdiği İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselmek, merak ettiği bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere giriş sınavı olmadan ikinci bir üniversiteden mezun olma fırsatı sunuyor.
İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi
alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön
lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite mezunları Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabiliyor. Yine mezunlar,
diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde
her an ulaşılabilir biçimde de alabiliyorlar. 2024-2025 Öğretim yılı İkinci
Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Temmuz Salı günü başladı ve
18 Ekim Cuma günü sona erecek.
İkinci Üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor
Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek
isteyenler için Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi
öğrencilere Kültürel Miras ve Turizm Yönetiminden Aşçılığa, Felsefeden Havacılık
Yönetimine kadar 39 ön lisans ve 21 lisans programı programında okuma fırsatı
sunuyor.
30 bin üzerinde ders malzemesine ücretsiz erişim
Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemi
üzerinden ders kitabından konu anlatım videosuna infografikten etkileşimli içerik
ve alıştırma sorularına kadar her ders için onlarca farklı ders malzemesi sunuyor.
Üstelik her ders için haftalık olarak gerçekleştirilen canlı ders etkinliği
ile de etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuluyor. Öğretim sürecinde öğrenciler
9 farklı Çevrim içi Öğrenci Topluluğu ile nitelikli zaman geçirebiliyor ve Dijital
Ders Platformu ile ilgi duyduğu 1046 derse ait 30 bin üzerinde ders malzemesine
ücretsiz olarak erişebiliyor.
Online kayıt ve öğrencilik işlemleri
İkinci Üniversite öğrencileri, öğrencilik işlemlerinin tamamını online olarak gerçekleştirebileceği gibi 81 ilde bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarında da destek alabiliyor. Öğrenciler, sınavlarına 81 ildeki 110 sınav merkezinden birinde ya da 42 ülkedeki istediği bir sınav merkezinde girebiliyor.
Kayıt işlemleri de online olarak gerçekleştiriliyor İkinci Üniversiteye kayıt
yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet
şifresi ile başvuru yapması yeterli oluyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı
bilgi veren çağrı sisteminden ve http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web
sitesinden alınabiliyor.