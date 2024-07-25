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İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre ikinci el otomobil piyasası yüzde 25 oranında daraldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 13:46, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:46
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İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma

TÜİK verilerine göre geçen yıl haziran ayında 583 bin 627 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, bu yılın aynı ayında 435 bin 828 adet oldu. Yıl genelinde ise 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyon 918 bin 848 olan pazar bu yılın aynı döneminde yüzde 17,7 daralarak, 3 milyon 224 bin 873 adette kaldı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasında yaşanan durgunluğun birçok sebebi olduğunu belirterek, "Banka kredi faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının ise düşük olması, ayrıca vatandaşın krediye erişiminin kısıtlı olması araç piyasasının durgun seyretmesine sebep olmuştu. Tüm bunlar sürerken bayiler tarafından yapılan sıfır araçta kampanyalar ve bayilerin finansmana erişimde sunduğu çözümler ikinci el piyasasını durma noktasına getirdi. Ayrıca yüksek getirisi sebebiyle vatandaşların toplu parasını mevduat faizinde değerlendirmek istemesi, bu sebeple ihtiyaçlarını ötelemesi de piyasanın önünde büyük bir engel oluşturuyor" diye konuştu.

Sonbaharla birlikte fiyatlarda artış beklendiğini belirten Erkoç, "Şu an fiyatlar olması gereken seviyelerde devam ediyor. Banka kredi faizleri tepe seviyeleri gördü, artık yatay bir seyir, hatta faiz düşüşleri de bekleniyor. Dövizde ise bir miktar yükseliş başladığını görüyoruz. Bu durumda vatandaşların bankadaki mevduatlarını araç ve gayrimenkul alımına yöneltmesi bekleniyor. Doğal olarak talebin artması, piyasanın hareketlenmesi ve fiyatlarda yükseliş bekleniyor. Sonbahar öncesi fiyatlar yükselmeden temmuz ağustos dönemleri araç almak, ihtiyaçları karşılamak için en doğru zaman" dedi.

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