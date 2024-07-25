Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır

Ali Yalçın sosyal medya hesabından kamu görevlilerinin yıllık izinlerine dair paylaşımda bulundu.

Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Memur-Sen olarak; toplu sözleşme görüşmelerinde "kamu görevlilerinin yıllık izin kullanımı diğer çalışanlarda olduğu gibi iş günü hesabıyla yapılsın" teklifi ile kamu görevlilerinin dinlenme hakkının adil bir şekilde uygulanmasını dile getirdik. Farklı başlıklarda "izinler" noktasında elde edilen kazanımlarımız örnek olmalı, hakkaniyetli sonuç üretecek tekliflerimiz dar bakış açısıyla yorumlanmamalıdır.

Yıllık izinlerin kullanılması noktasında ortaya çıkan uygulama farklılıklarının ve uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'nun talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğü görüşünde; yıllık izin süreleri içerisinde kalan ulusal bayram, genel tatil günleri ile idari izin sürelerinin yıllık izin sürelerinden düşülmesi kararı tekrar belirtilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan uygulama farklılığının giderilmesi noktasında bu adım oldukça kıymetlidir. Adımın devamı gelmeli, izinler noktasında kapsamlı bir düzenleme yapılarak; dinlenme hakkı eksiksiz hayata geçirilmelidir. Kamu görevlilerinin yıllık izinleri; iş günü hesabıyla kullandırılmalı ya da izin süreleri artırılmalıdır.

