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Bingöl'deki bıçaklı saldırgan cezaevinden 5 gün önce çıkmış

Bingöl'de 4 vatandaşı öldüren ve 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı şahsın, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 5 gün önce çıktığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 15:14, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:17
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Bingöl'deki bıçaklı saldırgan cezaevinden 5 gün önce çıkmış

Bingöl'de dün kamuoyunda yankı uyandıran olayın detayları gelmeye başladı. Madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs, 4 kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Elindeki bıçakla masum vatandaşları öldüren şahsın, 19 Temmuz 2024'te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Adli makamlardan alınan bilgilere göre, hırsızlık suçundan 11 Haziran'da tutuklanan şahıs, 19 Temmuz'da mahkeme kararı ile tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra ise bu olayı gerçekleştiren şahıs, tutuklanarak Elazığ'a sevk edildi.

Ailesi, 28 Kasım 2023'te mahkemeye dilekçe vermiş

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilmesi talep ediyor. Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ'da tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyor. Şahıs, yine aynı gün Elazığ'a sevk ediliyor ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nden firar ediyor.

Şahıs, Mayıs ve Haziran 2024'te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran'da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024'te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi

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