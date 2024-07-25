Bakan Uraloğlu: Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması söz konusu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Valiliği ziyaret eden Uraloğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Cevdet Atay ile görüştü.

Şırnak Valiliğinde düzenlenen "İl Koordinasyon Toplantısı"na katılan Uraloğlu, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edecekleri adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak kara, demir, hava, deniz yolu ve haberleşme projeleriyle ülkenin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işlediklerini ifade eden Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye yükselttiklerini, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını da 6'dan 77'ye çıkardıklarını belirtti.

Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmesi konumuna getirdiklerini, ülkeyi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 10 Ağustos'ta da Çukurova Uluslararası Havalimanı'mızın açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıktı"

Genişbant abone sayısının 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştığını, fiberoptik kablo uzunluğunun 561 bin 695 kilometreye yükseldiğini belirten Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı"nda her alanda olduğu gibi haberleşme alanında da küresel çapta büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu ay içinde ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı ilk yörüngesine başarıyla fırlattık. Bütün aşamalar başarıyla tamamlanarak geçici yörüngesinde test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da 42 derece doğudaki kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak ve devam edecek. Artık Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsama alanımıza aldık. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıktı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak kuzey-güney, doğu-batı demeden ülkenin her noktasına eser ve hizmet götürdüklerini, yatırım gerçekleştirdiklerini, "Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak." dediklerini dile getiren Uraloğlu, vatandaşlar için toplu konut projeleri hayata geçirdiklerini, ticaret gelişsin diye iş yerleri açtıklarını, çocuklar en iyi imkanlarla okusunlar diye okul yaptıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak ulaşımın, haberleşmenin her modunda çalıştıklarına işaret eden Uraloğlu, "Maalesef Tendürek Geçidi, Çatak-Şırnak ve Van-Hakkari yol şantiyelerimizde 2017'de yapılan baskınlarda iş makinelerimizi yaktılar, 4 kardeşimizi de şehit ettiler. Ancak biz bugüne kadar yılmadık, bundan sonra da yılmayacağız." dedi.

Uraloğlu, son 22 yılda Şırnak'ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için tam 43 milyar 185 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, kentin kara yolu ulaşım ağının gelişimine de çok önem verdiklerini ifade etti.

2002 yılına kadar sadece 25 kilometre bölünmüş yol var iken, 172 kilometre daha bölünmüş yol inşa ederek toplamda 197 kilometrelik bölünmüş yol ağına ulaştıklarını anlatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yolların sadece 20 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplama iken 234 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak toplamda 254 kilometrelik bir uzunluğa erişmiş olduk. 4 bin 955 metre uzunluğunda 4 tek tüp, 2 çift tüp tünel olmak üzere 6 tünel inşa ettik. 4 bin 190 metre uzunluğunda 43 köprü inşa ettik. 17 milyar 812 milyon lira proje tutarıyla 10 ayrı kara yolu çalışmasına da devam ediyoruz. Cizre-Silopi kara yolunun Cizre Köprülü Kavşağı'ndan Silopi Çevre Yolu girişine kadar olan 21,8 kilometrelik kesiminin bitümlü sıcak karışım onarımını başlatmıştık. Bugüne kadar 10,5 kilometrelik kesimi binder seviyesinde tamamlayarak trafiğe açtık. Bu yıl içinde de 5 kilometrelik kesimi daha tamamlamayı hedefliyoruz. Mevcut ihale kapsamında böylece 15,5 kilometrelik kesimi tamamlamış olacağız. Kalan 6,3 kilometrelik kesimin ise en yakın zamanda ikmal ihalesini yaparak çalışmamıza devam edeceğiz."

- "Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması söz konusu"

Bugün Şırnak-Van yolu şantiyesinde de incelemede bulunacaklarını belirten Uraloğlu, hem Şırnak hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem de tüm ülke açısından çok önemli bir gelişmeden bahsetmek istediğini söyledi.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Basra Körfezi'nde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayıp Şırnak Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan da Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridorunu hayata geçiriyoruz. FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım inşallah sağlamış olacağız. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz. Bu koridorun ülkemizin Avrupa'ya demir yolu geçişi 2 bin 94 kilometre olacaktır. Koridor üzerindeki mevcut ve devam eden demir yolu yatırımlarımıza ilave olarak 127 kilometresi Nusaybin-Cizre-Ovaköy arasında olmak üzere 727 kilometrelik demir yolu yatırımının da hayata geçirilmesini planladık. Nusaybin-Cizre-Ovaköy kesiminde yapım ihalesine çıkılması için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ayrıca Kalkınma Koridoru üzerinde Tekirdağ (Çerkezköy), İstanbul (Yeşilbayır) , Bilecik, Mardin ve Şırnak (Ovaköy) olmak üzere 5 lojistik merkez daha yapılmasını da planladık. Proje kapsamında Şırnak Ovaköy'e bir lojistik merkez de böylece kazandırmış olacağız. Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yatırımı yaparak projenin Türkiye'deki kara yolu geçişini de tamamlamayı hedefliyoruz. Bunlarla birlikte Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması söz konusu ve bu bölge sakinleri için büyük bir öneme sahip olacak."

Projeyle birlikte ihracatın, gençlere sağlanan iş imkanlarının artmasının, daha fazla üretim yapılmasının tetikleyecek altyapının gelişmesinin beklendiğine işaret eden Uraloğlu, bundan sonra tüm bölgeyle birlikte Şırnak'ın da göç veren değil, tersine göç alan refah seviyesi yüksek bir il olacağını vurguladı.

Uraloğlu, 2013 yılında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın hizmete açıldığını hatırlatarak, buna hayal olarak bakanların olduğunu ancak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yılmadıklarını, tehditlere kulak asmadıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yıldıramayacaklarını anlayınca dediler ki; bu havalimanını hizmet için değil asker için yapıyorlar. Elbette biz askerimiz için bunu yapıyoruz ama bu havalimanı; Şırnak'a, Şırnaklılara, bölge insanına hizmet etsin diye, doğu ile batıyı en hızlı ve konforlu yoldan birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kurulsun diye yaptık. Havalimanının isminin bölge halkının kalbinde yer etmiş merhum milletvekillerimizden 'Şerafettin Elçi' olarak belirlenmesi de bunun en güzel ispatlarından biri. Haftanın 7 günü İstanbul Havalimanı ve 6 günü Esenboğa Havalimanı, haftanın 4 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı ile karşılıklı seferler düzenliyoruz. 2013'te 39 bin olan yolcu trafiği 2023 yılında yaklaşık 402 bine çıktı. Bu yıl ilk 6 ayda 215 binin üzerinde vatandaşımız hava yoluyla yolculuk gerçekleştirdi. Bu sene sonu itibarıyla muhtemelen 500 binlere ulaşmış olacağız. Havalimanımızın terminal kapasitesi yaklaşık 1 milyon. Şırnak'ın nereye gittiğini görüyor, projelerimizi ve hedeflerimizi buna göre revize ediyoruz."

Hedeflerinin Şırnak'ı ve ülkenin her noktasını, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak olduğunu dile getiren Uraloğlu, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdikleri ulaşım ve iletişim projelerinin ülkeyi uluslararası alanda daha rekabetçi kıldığını görmenin geleceğe dair umutları artırdığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Şırnaklı vatandaşlara AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Burada Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımızla güzel bir birlikteliğimiz var. Şırnak'ın ne derdi varsa onunla dertlenmeye devam edeceğiz, Şırnak'a gerekli yatırımları yapacağız." dedi.