Youssef En-Nesyri: Buraya kupalar kazanmaya geldim

Fenerbahçe, Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 Tribününde gerçekleştirilen törene Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco da katıldı. İlk olarak söz alan Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin transfer süreciyle ilgili olarak, "Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok değerli bir futbolcu. Uzun bir süreç oldu bizim için. Transfer süresinde çok bilgi veremedik, belli bir gizlilik içinde yürümek zorunda. Bizim basınımızda Fenerbahçe'ye gelmek için bazı tereddütler yaşadığı söyleniyordu. Oyuncu ile ilk görüşmemiz 3-4 hafta önce oldu ve oyuncu bize olan sıcaklığını hemen gösterdi. Kendisiyle çabuk bir şekilde anlaştık. Bahsettiğimiz oyuncu, geçtiğimiz sene 40 milyon Euro resmi teklif almış bir isim. Biz de değerli bir kulüpte olan oyuncunun transferi için ciddi görüşmeler yaptık. Süreç uzadığı için bazı taraftarlarımız endişe etmiş olabilir. Sürecin uzamasının tek sebebi, Fenerbahçemizin ekonomik olarak daha iyi şartlarda transferi bitirmek istemesi. Büyük bir mücadele sonrası 20 milyon Euro'nun altında kendisini kadromuza kattık. Transfer döneminde başka oyuncular da transfer ettik. Youssef bizim için çok önemliydi. Hocamızın listesinde bir numaraydı. Onun ilk tercihini getirmek için inat ettik. Bugün bu inadın başarıyla sonuçlandığı bir günü yaşıyoruz. Kendisine ve Sevilla kulübüne çok teşekkür ediyorum. Transfer dönemi bizim için muhteşem geçti. Eksik parçaları önemli yıldızlarla doldurduk. Biz yıldız dediğimizde Alexleri, Van Hooijdonkları kastediyorduk. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 200 milyon Euro'luk kadro değerimizi 250 milyona taşıdık. Fenerbahçelilere çok iyi bir kadro kurduğumuzu ve gönüllerinin rahat olması gerektiğini söylüyorum. Hocamızın takdiriyle gerekirse başka eksikleri de tamamlayacağız ve özlenen şampiyonluğu camiamıza getireceğiz" dedi.

"YANIMDAKİ OYUNCUNUN BURADA OLMASININ SEBEBİ, FENERBAHÇE'NİN EKONOMİK OLARAK KARARLI BİR YOLDA GİTMESİ"

Sarı-lacivertli ekibin yaptığı transferlerde taksit seçeneğini kullanarak bonservis bedelini uzun yıllara yaymasıyla ilgili gelen bir soruya ise Ilıcalı şu şekilde cevap verdi:

"Başkanımız bu konularda o kadar kararlı duruyor ki mesajı veriyor. Başkan böyle olursa biz bu oyuncuyu alacağız diyor. Benim de bir kulübüm var, ben başkanımızı takdir ediyorum. Ben bu konularda öyle değilim. Benim de bir şeyler öğrenmem lazım demek ki. Böyle taksitlerle oyuncu alabilmek çok önemli. Yanımdaki oyuncunun burada olmasının sebebi, Fenerbahçe'nin ekonomik olarak kararlı bir yolda gitmesi."

"HAYATIM BOYUNCA FENERBAHÇE'DE BÖYLESİNE ÜÇ TANE MARKA 9 NUMARAYI BİR ARADA GÖRMEDİM"

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna yer alan birçok oyuncuya ilgi olduğunu ancak astronomik bir rakam gelmediği sürece kadrodaki önemli oyuncularını satmayacaklarını yineleyen Ilıcalı, "Ferdi'nin bugün Avrupa'daki değeri 30 milyonun üzerine çıktı. Çok önemli teklifler de var. Aklımızın alamayacağı derecede büyük bir teklif gelmezse oyuncu satmayacağız. Fenerbahçe'nin şu anda kadrosunda yer alan üç 9 numara da kendi milli takımlarında oynayan isimler. Hayatım boyunca ben Fenerbahçe'de böylesine üç tane marka 9 numarayı bir arada görmedim. En büyük başarımız, oyuncuları satmamak. Çok üst düzey oyuncularımız var. Taraftarlarımıza da mesaj vermek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Kombinelere gelen talepleri görüyorsunuz. Stada girmek için can atıyorlar. Bunun tek bir sebebi var, biz farklıyız. Tabii ki hata yapacağız, eleştiriye de açığız. İnşallah tek yumruk olarak bu seneyi şampiyonlukla sonuçlandıracağız" şeklinde konuştu.

MARIO BRANCO: TRANSFERİMİZİN YÜZDE 95'İNİ 25 TEMMUZ'DA BİTİRMİŞ OLDUK

Youssef En-Nesyri'i kadroya kattıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Sportif Direktör Mario Branco, "Önemli olan benim gülmem ve mutlu olması değil, Fenerbahçe taraftarlarının gülmesi ve mutlu olması. Youssef gibi oyuncularla önemli sonuçlar almaya daha da yaklaşıyoruz. Bu kalitede bir oyuncuyu bu kadar erken bir sürede kulübümüze getirdiğimiz için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri oynuyoruz ve transfer yaklaşık 1.5 ay sonra sona erecek. Transferimizin yüzde 95'ini 25 Temmuz'da bitirmiş olduk. Youssef'in yanımızda oturmasını sağladıkları için kulübümüze ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EN-NESYRI: HARİKA VE UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİM BİR TAKIMDAYIM

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Youssef En-Nesyri, "Harika ve uzun süredir takip ettiğim bir takımdayım. Başkanımıza, Mario'ya ve hocamıza bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey yolunda gider, ben elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz" dedi.

Kendisiyle ilgilenen çok fazla takım olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini vurgulayan Faslı santrfor, "Buraya gelmek benim için önemliydi. Hocamızla ve başkanımızla konuştum. Süreç biraz uzadı. Kulüpler arası görüşmeler yapılıyordu. Her şeyimi vereceğim ve çok çalışacağım istediklerimizi başarmak için" diye konuştu.

Sevilla formasıyla 2 sene önce sarı-lacivertli ekibe karşı forma giydiğinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli golcü, "2 sene önce burada oynamıştım. 2 senedir de takımı takip ediyorum. Destek benim çok hoşuma gitmişti. Çok güzel bir atmosfer vardı. Umarım bana göstermiş oldukları desteğin karşılığını verebilirim" ifadelerini kullandı.

"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Süper Lig'de forma giyen önemli forvetlerin olduğunun sorulması üzerine ise Youssef En-Nesyri, "Ben rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendi yapacağım işlere bakıyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Şahsi hedeflerden daha çok bunu önemsiyorum" şeklinde cevap verdi.

"OYUNCULAR NEREYE GİDERSE GİTSİN ORAYA ALIŞMAK ZORUNDA"

Kariyerinde ilk defa İspanya dışına çıktığının hatırlatılması üzerine ise Faslı golcü şunları söyledi:

"Oyuncular nereye giderse gitsin oraya alışmak zorunda. Siz işinizi yapmak durumundasınız. Buraya gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Bana Fenerbahçe'nin her zaman kazanmak istediğini söylediler. Daha sonra ailemle ve menajerimle konuştum. Buraya gelmeye karar verdim. İnşallah her şey çok güzel olacak."

"BENİMLE AYNI POZİSYONDA OYNAYAN ARKADAŞLARIMLA HİÇ SORUN YAŞAMADIM"

Fenerbahçe'de santrfor pozisyonunda önemli bir rekabet olacağını ve buna hazır olduğunu ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, "Büyük takımlarda bu rekabet hep olur. Son kararı her zaman hoca verir. Benimle aynı pozisyonda oynayan arkadaşlarımla hiç sorun yaşamadım. Onlar bana her zaman yardımcı oldu, ben de onlara yardımcı olmaya çalıştım. Umarım birlikte çok gol atarız. Önemli olan takımın kazanması. Birlikte hedefe yürüyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Atılan imzaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.