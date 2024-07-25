YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024-YKS tercih işlemleri, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 16.00'da başlayacaktır.

Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Tablo-3

Tablo-4