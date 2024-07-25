KKM hesapları bir haftada 61 milyar lira eridi; halen 2 trilyona yakın
Hükümetin döviz talebini dizginlemek için hayata geçirdiği, daha sonra da katılımı azaltmaya çalıştığı Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) düşüş serisi devam ediyor. KKM bakiyesi geçen hafta 61 milyar liraya yakın gerileyerek 24 haftanın en yüksek düşüşünü yaşadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 16:30, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:31
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) düşüşe ilişkin verileri yayınladı. Buna göre KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 881 milyar liraya düştü.
KKM hesapları 12 Temmuz haftasında 49 milyar lira erimişti. Bugünkü 60,9 milyar liralık düşüş, 24 haftanın en hızlı düşüşü olarak kayda geçti
KKM bakiyesi 28 Haziran'da 18,3 milyar, 5 Temmuz'da 22,9 milyar ve 12 Temmuz'da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı.