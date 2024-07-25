İzmir'de madende işçilerin üzerine kaya parçaları düştü: 2 yaralı
İzmir'de bir madende tahkimat yenilemesinde, yukarıdan düşen kaya parçaları nedeniyle işçilerden Eren Koşar (44) ve Barış Duranoğlu (44) yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 16:41, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:43
Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'ndeki antimon madeninde, saat 11.30 sıralarında tahkimat duvarındaki kalıpların değişimi sırasında yukarıdan kaya parçaları düştü. Düşen kayalar işçilerden Eren Koşar ve Barış Duranoğlu'na isabet etti. Mesai arkadaşlarının bulunduğu yerden çıkardığı yaralı işçiler, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.