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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den memurlar.net'e özel önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; mülakat, öğretmen ataması ve bir çok konuya dair açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 19:11, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:29
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den memurlar.net'e özel önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorularını cevapladı.

Tekin, mülakatlara dair son dönemde gündeme gelen +5 -5 gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İl ilçe emri düşünmediklerini, 2024 yılı içinde yeni bir öğretmen atamasının da şu anda planlanmadığını dile getirdi.

İşte Bakan Tekin'e sorduğumuz sorular ve cevapları

Mülakat süreci nasıl işliyor? Artı 5, eksi 5 iddiaları doğru mu?

+5 -5 gibi bir durum veya yuvarlama söz konusu değil. Komisyonlara şunları söyledik... Liyakate uygun ve adil davranın. Mülakatlarımız bu şekilde yani kamuoyuna daha önce açıkladığımız çerçevede devam ediyor. Komisyonların verecekleri kararlara müdahale edilmesi gibi durumlar da mümkün değil.

Fransız okulları Türkiye'nin taleplerini karşılayacak mı, karşılamazsa ne yapılması planlanıyor?

Kamuoyunun malumu olduğu üzere bu okullar mevzuatımızda yeri olmayan okullar olduğundan yok hükmündeler, dolayısıyla yasaların öngördüğü hükümler kapsamına girmeleri gerekmektedir. Söz konusu bu 12 okullun hukuki statü elde etmeleri için uluslararası sözleşme zemininde yasal dayanak oluşması gerekmektedir. Kanunlardan aldığımız yetkiler kapsamındaki taleplerimiz karşılanmazsa, hukuk ne diyorsa onu yapacağız.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik süreci nasıl olacak?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ediyor, meclis çalışma takvimine göre 26-27 Temmuz'da görüşülmesi beklenmektedir, yüce meclisin takdirinde şu anda, geçtikten sonra bilgilendirme yapacağız.

Öğretmenlerin mazeret grubu atamalarına il/ilçe emri yapılacak mı?

Hayır, il/ilçe emri yapmayı düşünmüyoruz.

2024 yılında yeni bir öğretmen ataması olacak mı? 2025'de gönlünüzden geçen atama sayısı ne kadar?

2024 yılı içinde yeni bir atama olmayacak. Norm güncellemesi yapıldıktan sonra ihtiyaca göre atama sayıları belirlenir. 2025 için şimdiden yapacağımız herhangi bir değerlendirme popülizm olur. 2025 atamasına ilişkin bir değerlendirme yapmak için henüz erken.

MEB, tasarruf tedbirleri kapsamında ne gibi önlemler aldı?

Bütçeye ilave yük oluşturmayacak şekilde gerekli önlemlerimizi aldık.

İhtiyaçların karşılanması için yapılacak alımlarda ölçek ekosisteminden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alımın tercih edilmesi konusunda azamı gayret göstereceğiz.

Acil ve zorunlu haller dışında hiçbir şeklide yeni taşıt almayacağız. İhtiyaç varsa fazlası olan taşıtlar da ihtiyacı olan kurumlara devredeceğiz.

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay gibi her türlü faaliyetlerin uzaktan erişim yöntemiyle yapılmasını esas alıyoruz. Ancak söz konusu bu faaliyetlerin yüz yüze yapılması bir zorunluluk haline gelirse bu organizasyonlar Bakanlığımız ve diğer kamu tesislerinde yapılmasını sağlayacağız ve görev süresi ile görevli sayısının da en düşük seviyede tutulmasını sağlayacağız.

Yine önemli bir gider kalemi olan demirbaş alımı zorunlu haller dışında yapılmayacak.

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