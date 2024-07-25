'Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak tarihe geçti'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de soykırım uygulayan Binyamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yaptığı konuşmayla ilgili tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."