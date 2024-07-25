Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Çöken binadan kamu da sorumlu
Çöken binadan kamu da sorumlu
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 20:49, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:52
Yazdır
Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.Ş.A. (65), A.A. (50) ve A.Ö. (65) silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler H.Ş.A. ve A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber