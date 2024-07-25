Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 20:49, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:52
Kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada H.Ş.A. (65), A.A. (50) ve A.Ö. (65) silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler H.Ş.A. ve A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı A.Ö, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.