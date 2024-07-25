Çanakkale'de ormanlık alanda yangın

Poyraz Tepe mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ederek kontrol altına alınan yangında, 1 hektar ziraat, 1 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.