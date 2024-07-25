SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında yaptığı açıklamasında borçların yerinde tahsili için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığını duyurmuştu..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün belediyelerin prim borçlarının toplam 96 milyar liraya ulaştığını ve bu borcun yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu söyledi.

SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye içinde ilk sırada Ankara, ikinci İzmir ve üçüncü sırada ise İstanbul'un yer alması dikkat çekti.

Türkiye belediyelerin SGK'ya borçlarını konuşurken İç Anadolu'daki iki belediyenin hiç borcumuz yok açıklaması dikkat çekti.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer bir açıklama yaparak belediyenin hem SGK'ya hem de Maliyeye hiç borcu olmadığını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay de "Belediyelerin SGK borçları gündemdeyken küçük bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Konya Büyükşehir Belediyemizin SGK borcu 0 (SIFIR) Türk Lirasıdır." dedi..