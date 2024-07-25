Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."