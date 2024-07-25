Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 23:12, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 23:13
Kayseri-Ankara kara yolundaki Kalkancık Mahallesi'nde S.D. idaresindeki otomobil ile Faruk B'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, S.D. ve eşi L.D. olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları D.D., H.D., H.C.D. ile Hollanda'dan gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.