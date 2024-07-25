Başakşehir'den Avrupa'da farklı tarife

Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne ön elemelerden katılma hakkı elde eden turuncu lacivertliler, 3 ön eleme turunu geçmesi durumunda gruplarda mücadele ediyor.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

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