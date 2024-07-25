Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kavgaya dönüşen olay sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Süleyman H. ve İlhan H'yi yaraladı.

Fıstıklık Mahallesi'nde bir kebapçının önünde husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı.

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