24 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanlığına, Büyükşehir ile Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerine ziyarette bulunacak, Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki üye katılım törenine iştirak edecek.

(Bursa/11.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.

(Viyentiyan)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğe ziyarette bulunacak, Üniversite Kampüs Camisi temel atma törenine katılacak, cuma namazı ve hutbe iradının ardından Gençlik Merkezi ve TDV Yayınevi açılışı ile hafızlık icazet merasimine iştirak edecek.

(Sinop/10.00-15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

(Paris/20.30)