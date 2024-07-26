Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Türk eğitim sistemine dahil olmazlarsa bizim için yok hükmündeler" dediği 12 yabancı okulun geleceğiyle ilgili muamma sürüyor. Almanya; Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç okula yeni eğitim yılında çifte pasaportlular dahil Türk öğrenci kabul etmeyeceğini duyurdu. Bakanlık yetkilileri, bu okulların yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine bağlı hizmet verdiği için öğrencilerinin sistemde görünmediğini söylüyor. Eğitimcilerin "hayalet öğrenci" dediği yabancı okul mezunu Türk vatandaşlarının, yabancı öğrenci kisvesiyle üniversite sınavına başvurarak avantaj sağladığı belirtiliyor. Adaylar arasında rekabeti bozan bu durum, Bakanlığın rahatsızlık duyduğu konuların başında geliyor.

YOKLAR AMA VARLAR

Edindiğimiz bilgiye göre yabancı okulda eğitim gören Türk öğrenciler, MEB sisteminde kayıtlı olmadığı için okullaşmamış gözüküyor. Mezun olduklarında da diploma denkliği için MEB'in kapısı çalıyorlar. Bu öğrenciler, akranları gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) değil, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) giriyor. Mevzuatta "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da lise öğrenimini yabancı bir ülkede tamamlayanlar YÖS'e giremez" deniliyor. Ancak kural kağıt üstünde kalıyor.

YÖS'ün soruları YKS'deki gibi değil. Adaylara daha temel konularda akıl yürütmeye dayalı sorular yöneltiliyor. YKS ise daha teknik ve daha zor. YÖS'e giren avantaj sağlıyor. YKS'ye giren öğrenci sayısı YÖS'e giren öğrenci sayısına oranla çok daha fazla. Yabancı ülkeden mezun olarak sınava giren aday, kontenjan avantajını da kullanıyor. Bu adayların üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine girme şansı artıyor. Bir başka avantaj ise aynı sene içinde birden fazla sınava girebilme imkanı. YKS'de sene içinde sınavdan alınan puan, bir sene için geçerli. YÖS adayları ise kötü geçen bir sınavı telafi etme şansı bulunuyor.

BU ADALETSİZLİK

Eğitim uzmanı İlhan Sevin "YKS'ye giren çocuklarımıza yazık ediyoruz" diyor. Sevin şu itirazda bulundu: 'Hayalet çocuklar'a bir çözüm bulunmalı. Burada büyük bir adaletsizlik var. Bu okullardaki Türk öğrenciler yabancı okullarda okuyup yurt dışına direkt gidiyor. Aynı apartmanda oturan MEB'e bağlı okul mezunu diğer arkadaşının ise YKS'de çok daha fazla net yapması gerekiyor. Aralarında makas açılıyor. YÖS amacından sapmış durumda. Bu sınavın da tartışılması, daha hakkaniyetli bir formata dönüştürülmesi gerekiyor.

Mahmut Özay