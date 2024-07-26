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Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak

Türkiye'de yasa dışı bahis oyunlarının yıllık hacmi 150 milyar lirayı buluyor. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynayanlara verilen idari para cezasının 4 yıl hapis olarak yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 07:51, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 07:51
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Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye'de yılda 150 milyar liralık yasa dışı bahis oynandığının tahmin edildiğini belirterek, illegal bahis oynama suçuna sadece idari para cezası verildiğini, bu cezanın 4 yıl hapis olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, "Mevcut mevzuatta; yasa dışı bahis oynatmayı, oynanmasına yer ve imkan sağlamayı, para nakline aracılık etmeyi, reklam vermek ve başka bir surette yasa dışı bahis oynamayı teşvik etmeyi suç olarak düzenlemiş ve çeşitli hapis ve adli para cezaları öngörmüşken, yasa dışı bahis oynamak ise suç olarak yer almamıştır" dedi.

Gerekçede yasa dışı bahis oynamanın 'suç' değil, 'kabahat' olarak görüldüğünü, bu sebeple idari para ceza yaptırımının uygulandığını, idari para cezalarının ise ödenmediğinde hapis cezasına çevrilmediğini hatırlatan Öztürk "Özellikle de yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinin kullanılmasıyla, ülkemizde yasa dışı bahis oynayanları sayısı her geçen gün artmaktadır. Bahis oynayan kişiler yalnızca yasa dışı bir faaliyette bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda bu platformlar üzerinden dolandırılmakta ve mağdur olmaktadır. Kanun teklifimiz, halihazırda suç yerine kabahat olarak nitelendirilen yasa dışı bahis oynamayı suç haline getirmeyi öngörmekte ve böylece caydırıcılığı artırmak suretiyle yasa dışı bahis oynanmasını azaltmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Teklifte, yurt içinde ya da yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarım internet yoluyla veya sair suretle erişim sağlayarak oynayanların, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

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