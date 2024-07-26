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Said Nursi'nin evinde bozkurt işareti tartışma yarattı

Said Nursi'nin müzeye dönüştürülen Barla'daki evini ziyaret eden bir grubun bozkurt işareti yaparak çektiği video, Nur cemaatleri arasında tartışmalara yol açtı. Risalehaber gibi Nurcu haber siteleri, olayı "provokasyon" olarak değerlendirirken, Said Nursi'nin milliyetçilik ve ırkçılığa karşı yazdıkları paylaşılarak tepkiler dile getirildi. Nur cemaati üyeleri, Said Nursi'nin evinde böyle bir eylemin yapılmasının, onun öğretileri ve ideallerine aykırı olduğunu savunuyor.

Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 08:07, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:15
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Said Nursi'nin evinde bozkurt işareti tartışma yarattı

Serbestiyet'in haberine göre Said Nursi'nin 1927 yılında sürgün edildiği Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde kaldığı ve her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği evde bir grubun bozkurt işareti yapması Nurcu cemaatler arasında tartışma yarattı.

1927 yılında sürgün edildiği Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde yaşayan Said Nursi'nin kaldığı ev müzeye dönüştürülmüştü.

Said Nursi'nin milliyetçiliğe ve kavmiyetçiliğe karşı kullandığı ifadeleri paylaşan kimi hesaplar Nurculuğa siyaset bulaştırılmaması gerektiğini savundu.

Tartışmalarda Nursi'nin Kürt olduğu ve milliyetçiliğe karşı ümmetçiliği savunduğu hatırlatılıyor ve evinde yapılan bu hareket saygısızlık olarak nitelendiriliyor.

Nurcuların haber sitelerinden olan RisaleHaber olayı şu yorumla haberleştirdi:

"Son yaşanan hadisenin Bediüzzaman Said Nursi ile, Risale-i Nur ile ve Nur cemaatleriyle bir ilgisi yok. Evle ilgilenen yetkililer ilk defa böyle bir olayın yaşandığını bunu da sosyal medya aracılığıyla öğrendiklerini belirtiyor. Yetkililer, ziyaretlerin nasıl olması gerektiğine dair yazılı ve sözlü bilgilendirmelerin yapıldığını buna dikkat edilmesini istediklerini belirtti."

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