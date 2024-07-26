Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir alışverişlerinde vatandaşın yanıltılmasını önlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının önlenerek menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi maksadıyla 8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği güncelleniyor. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Peynir Tebliği taslağı görüşe açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgililerden ve kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son halini verecek. Peynir Tebliğ Taslağı'yla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanıyor.

ERİTME PEYNİR ETİKETİNE PUNTO AYARI

Eritme peynir etiketinde en az 1,2 milimetre olan punto büyüklüğü de en az 3 milimetre olacak şekilde artırılacak. Ayrıca çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılıyor. Çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanıyor. Eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacıyla ilgili ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engelleniyor.

Tarım Bakanlığı, nisan ayında da tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aroma ile ilgili gerçek gıda görseli kullanılamaması hükme bağlanmıştı. Gıdanın adının aynı büyüklükte, aynı yazı tipinde, aynı stilde ve arka plan rengi ile kontrast oluşturacak şekilde yazılması kararlaştırılmıştı. Bunun yanı sıra birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte ". tadında", ". lezzeti", ". keyfi" ve benzeri ifadeler kullanılması da yasaklanmıştı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş