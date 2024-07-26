Bakanı Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Bakanı Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 10.911,92 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 10:01, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:02
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,44 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.911,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,42 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 10.871,48 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, teknoloji hisselerindeki satış baskısının yavaşlamasının dikkati çektiğini söyledi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.

Bununla birlikte Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar da hisse ve sektör bazlı oynaklığı beslemeyi sürdürüyor.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber