Dolar kuru bugün ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:38 itibarıyla 33,06 (alış) 33,07'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,92 TL seviyelerinde seyrediyor.