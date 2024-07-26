Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar - euro kaç TL? 26 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 10:24, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:25
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:38 itibarıyla 33,06 (alış) 33,07'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,92 TL seviyelerinde seyrediyor.