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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? 26 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 10:24, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:25
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Dolar kuru bugün ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:38 itibarıyla 33,06 (alış) 33,07'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,92 TL seviyelerinde seyrediyor.

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