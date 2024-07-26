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Altının gramı 2 bin 523 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 523 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 10:34, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:35
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Altının gramı 2 bin 523 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 500 liranın altını test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,84 azalışla 2 bin 508 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,69 artışla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 210 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 775 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,37 altında 2 bin 364 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.

Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Bu gelişmelerle tahvil piyasaları dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,25 ve dolar endeksi 104,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler ile ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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