Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 10:47, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:28
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.