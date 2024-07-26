İstanbul'da sağanak geçişleri yarın akşama kadar sürecek

Sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü İstanbul'da 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.