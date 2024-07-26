İstanbul'da sağanak geçişleri yarın akşama kadar sürecek
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 11:54, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:54
Sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü İstanbul'da 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.
Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.