Firari FETÖ/PDY mensubu ihraç polis memuru 7 yıl sonra yakalandı
Ankara'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıldır aranan FETÖ/PDY mensubu eski polis memuru operasyonla yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 12:39, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 13:48
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan firari olan ve 7 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi "Say" kod adlı ihraç polis memuru H.A'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde, H.A'nın Altındağ ilçesinde kayıtsız olarak bir adreste kaldığı tespit edildi.
Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, evde "zula" olarak tabir edilen gizli bölmede saklanan H.A. gözaltına alındı.