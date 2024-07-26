'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili İleri, teknoloji alanındaki yasal altyapı çalışmalarıyla ilgili konuştu.

AK Parti olarak Türkiye'yi dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını anlatan İleri, "Bir taraftan Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin dijital dönüşümünü farklı bir noktaya taşımaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da ülkemizin kendine ait bir teknoloji ekosistemi, yüksek teknoloji ürün kültürü geliştirmesi noktasında yön verici çalışmalarda bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Blokzincir, yapay zeka gibi yeni gelişen alanlarda önemli çalışmalar yaptıklarını, stratejik yol haritalarını, ilerleme planlarını hayata geçirdiklerini söyleyen İleri, "Bizler inanıyoruz ki Türkiye, hayatın tamamıyla teknolojiye bağımlı hale geldiği bu süreçte oyun kurucu ülkelerden biri olarak ön plana çıkacaktır." dedi.

"Gelecek onu tasarlayana aittir"

Teknolojiye bakış açılarını "gelecek onu tasarlayana aittir" sözüyle özetlediklerini belirten İleri, "Teknoloji, sadece nasıl kullanıldığıyla değil aynı zamanda nasıl tasarlandığıyla da ilgili olarak toplumu etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeni teknolojilerin doğru yapılandırılması ve doğru iş modellerinin oluşturulmasının önemine vurgu yapan İleri, yapay zekanın da yeni gelişen alanlardan biri olduğunu ve devletin üst yönetiminin bu alanlarda ciddi söylemler dile getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu alanlarda söz sahibi ve oyun kurucu olmak istediğini belirten İleri, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Milli Güvenlik Kurulunun mayıs ayındaki toplantısından sonra yayımlanan bildiride "yapay zeka" vurgusu yapıldığını hatırlatan İleri, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yürütmenin ilgili kurumlarının çeşitli çalışmaları hayata geçirdiğini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, yeni dönemde yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması için "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu" kurulacağını da hatırlattı.

"Milli ve yerli ürünün ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük"

Geçen hafta küresel düzeyde yaşanan mavi ekran yazılım sorununu da değerlendiren İleri, "Milli ve yerli ürünün ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Ama onun ötesinde ürün bağımlılığının ne kadar tehlikeli olabileceğini gördük. Siber güvenlik alanının ne kadar kritik olduğunu hep beraber tekrar görmüş olduk. Bizim dijital dönüşüm yol haritamız; bu üç sac ayağını da kapsayan ve önemli çalışmalar ortaya koyan bir yol haritası." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kamunun dijital dönüşümünün de hızla devam ettiğini belirten İleri, Avrupa Komisyonunun 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye'nin 37 ülke arasında 10. sıradaki yerini koruduğunu anımsattı.

İleri, ürün bağımlılığının azaltılması noktasında çeşitli kritik ürünlerin yerli muadillerinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

"Türkiye, uluslararası endekslerde iyi bir pozisyonda"

AK Parti'nin stratejik yol haritalarında "siber güvenlik" vurgusunun olduğunu anlatan İleri, "Türkiye'de siber güvenlikte halihazırda birçok kamu aktörü etkin. Şu son yaşadığımız süreçte de BTK'nın Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi son derece etkindi. Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve TÜBİTAK'ın önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım ve Bilgi ve İletişim güvenliği tedbirlerine istinaden yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgelerinin bu anlamda kritik olduğunu belirten İleri, hayata geçirilen siber güvenlik kümelenmesi çalışmasının da önemli olduğunu ve bu kapsamda yüzlerce firmanın etkin olduğunu hatırlattı.

İleri, Türkiye'nin siber güvenlik alanına çok yüksek düzeyde önem atfettiğini, bu açıdan uluslararası endekslerde de iyi bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti.

"Dijital dönüşümün önünü açan çalışmalara imza attık"

Dijital dönüşüm kapsamında ülke genelinde üretken bir ortamın oluşturulmasının yasalarla sağlandığına dikkati çeken İleri, AK Parti'nin bu anlamda ciddi çalışmalara imza attığını söyledi.

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun, Kişisel Verileri Koruma Kanunu noktasında yapılan düzenlemeler ve kripto varlıklara ilişkin kanununun, bunun başta gelen örnekleri olduğuna işaret eden İleri, "Yüksek teknoloji son derece dinamik bir alan ve dolayısıyla yasama sürecinin de dinamik olması gerekiyor. Kanun yapım sürecinde acele ederseniz hataya düşersiniz, gecikirseniz de gelişmenin önünü kapatırsanız. Çok detaylı olursa çalışmanız kısıtlayıcı olur ama çok genel kalırsa o zaman riskleri bertaraf edemezsiniz. Çok hassas dengelerin olduğu bir alan. Biz de yasama anlamında bu dengeleri çok iyi tutturduğumuzu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabeti Koruma Kanunu, dijital telif ve siber güvenlik alanında yasa çalışmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte bu kapsamda Rekabeti Koruma Kanunu üzerine bir çalışma var. Özellikle dijital platformların işleyiş süreçlerinde rekabetin uygun şekilde tesis edilmesi ve korunması noktasında önemli bir teklif. Önümüzdeki aylarda Meclisimize getireceğiz.

Dijital Mecralar Komisyonumuzun çalıştığı 'dijital telif' düzenlemesi var. İçerik üreticilerinin hakkını korumak ve üretken bir dijital ortam oluşturmak noktasında bu çalışma da çok önemli. Bu çalışmanın çok ilginç teknolojik boyutları olacağı kanaatindeyim. İlerleyen süreçte dijital telif sürecinin de blokzincir kapsamında ele alınabileceği kanaatindeyim.

Bir süredir devam eden bir çalışmamız var. Türkiye'de siber güvenlik çalışmalarını biraz daha etkin ve merkezi bir hale getirmek için yeni bir yapı hayata geçirmek noktasında bir yasa çalışmamız var. Bu da ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"Blokzincir teknolojileri Türkiye'de çok daha hızlı gelişiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin kanunlaşmasının ardından aldıkları geri dönüşlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenleme, sektör tarafından son derece memnuniyetle karşılandı. Süreç işlemeye de başladı. Genel kanaat olumlu yönde. Bu yasa hem zamanlaması hem içeriği açısından çok uygun oldu. Örnek bir çalışmayı ortaya koymuş olduk. Dünyanın da bu anlamda gözü buraya çevrildi diyebilirim. Şu an itibarıyla çok olumlu gidiyor. Genel itibarıyla blok zincir teknolojilerinin Türkiye'de çok daha hızlı geliştiği bir sürece girmeye başladık.",