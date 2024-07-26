Ömer Çelik: TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor

İsrail'deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir! "

TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek.

"Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor.

"TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek"

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