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Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası en fazla astım ve KOAH hastalarını etkiliyor. Sağlık Bakanlığı, astım ve KOAH hastası olanları saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında açık havada bulunmamaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışarı çıkmak mecburiyetinde kalırsanız serin ve gölge alanları tercih edin." denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 14:56, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:57
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Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı

Sağlık Bakanlığı, astım ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalarını, nem oranının arttığı zamanlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve nem oranı yüksek bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlık, kronik hastalıklar grubundan astım ve KOAH rahatsızlığı bulunanların yaz aylarında atak yaşama riskini azaltmak için alınması gereken önlemlere yönelik bilgilendirme yaptı.

Buna göre, aşırı sıcaklar ile yüksek nem, astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalıklarında nefes darlığı, öksürük ve balgam miktarında artışa ve bu rahatsızlıkların seyrinin kötüleşmesine neden olabiliyor.

Aynı zamanda yüksek sıcaklıkta, ağızdan nefes alınması halinde solunum yolu hücreleri aşırı su kaybederek, solunum yolu tahriş edicilerine karşı hassasiyeti artırıyor. Bu durum astım ve KOAH hastalarında nefes darlığı ataklarına yol açabiliyor.

Bu nedenle hastaların, nem oranının arttığı dönemlerde ve saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, nem oranı yüksek bölgelere seyahat etmemesi gerekiyor.

Özellikle KOAH'ta solunan havadaki nem oranının normal seviyenin altında veya üstünde olması, balgam çıkışını engelleyerek solunum yollarında tıkanma ve enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Hastaların nem ve ısı ölçerler kullanarak bulunduğu kapalı ortamların nem ve ısı oranını dengede tutması, aşırı nemli ortamlardan kaçınması büyük önem taşıyor.

Polen alerjisi olan hastaların, sıcak ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmaması, çıkmaları gerektiğinde ise maske takması, dışarıdan eve geldiklerinde giysilerini hemen değiştirmesi ve banyo yapması, sabah polenler havada yoğun bulunduğundan bu saatlerde evlerini havalandırmaması tavsiye ediliyor.

"10.00-16.00 SAATLERİNDE AÇIK HAVADA BULUNMAKTAN KAÇININ"

Aşırı sıcak havalarda ayrıca şunlara dikkat edilmesi gerekiyor:

"Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 10.00-16.00 saatlerinde açık havada bulunmaktan kaçının. Dışarı çıkmak mecburiyetinde kalırsanız serin ve gölge alanları tercih edin. Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, hafif, rahat, açık renkli giysiler giymeye özen gösterin. Evde veya taşıtta mümkünse pencere açmak yerine klima kullanın ancak klimanın temizliğini ve bakımını mutlaka düzenli olarak yaptırın. Meyve, sebze ve yüksek lifli yiyecekler içeren sağlıklı beslenme planına uyun. Tavuk, balık ve hindi gibi yağsız protein türlerini tercih edin. Tatlılar başta olmak üzere şeker oranı yüksek yiyeceklerden uzak durun. Yeteri kadar su içmeyi ihmal etmeyin. Alkollü, kafeinli, şekerli içeceklerden uzak durun."

"Yorucu fiziksel aktivitelerden kaçının. Sabah erken saatleri veya akşam saatlerini tercih ederek düzenli yürüyüş yapın. Yürüyüşün hem öncesi hem de sonrasında mutlaka sıvı alın. Seyahate çıkmadan önce sağlık kontrolünüzü yaptırın, hekiminizin reçete ettiği alerji ilaçlarınızı ve inhaler ilaçlarınızı tedarik edin. İlaçlarınızı hekiminizin önerdiği şekilde, dozda ve sürede düzenli kullanın. Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor veya diğer dezenfektanlar atakları tetikleyebilir, bu nedenle havuz yerine denize girmeyi tercih edin. Hekiminizden sizin sağlık durumunuza özel dikkat etmeniz gerekenler konusunda bilgi alın."

Öte yandan, tedbir olarak yakınlarının, bir arada bulunmadığı astım veya KOAH hastasıyla düzenli iletişim kurması da önem taşıyor.

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