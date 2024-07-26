Sosyal medyada kişisel verileri paylaşan avukat 10 yıl hapisle yargılanacak

Mardin Barosu'na kayıtlı Avukat A.A. hakkında, Dicle Elektrik çalışanlarının kişisel verilerini sosyal medya hesabında yayınladığı gerekçesiyle dava açıldı. A. için 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteyen Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın cezası infaz edilene kadar kamu görevlerinden men edilmesini talep ediyor.

Verileri sosyal medya hesabından paylaştı

Dicle Elektrik'in 9 çalışanı, Avukat A.A. hakkında iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Buna tepki gösteren A., sosyal medya hesabında çalışanların T.C. kimlik numaraları ve adreslerini içeren kişisel verilerini paylaştı. Söz konusu durum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı olarak değerlendirildi.

10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 136/1, 137/1-b, 43, 53/1 maddeleri gereği "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve bu suçu zincirleme şekilde işlemekle suçlandığı belirtildi. İddianamede, A.'nın toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve kamu görevlerinden men edilmesi istendi.

Mahkeme soruşturmanın devam etmesine karar verdi

Savcılık, 18 Ekim 2021 tarihinde Dicle Elektrik çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan A., sosyal medya hesabından tekrar kişisel verileri paylaştığını belirledi. İlk incelemede yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verilmiş olsa da Mardin 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı kaldırarak soruşturmanın devam etmesine karar verdi.

Suçu zincirleme şekilde işledi

A., Facebook hesabından müştekilere ait T.C. kimlik numaraları ve adresleri içeren dilekçeyi paylaşarak suçu zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla hazırlanan iddianame, Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak kabul edildi. Davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.