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'Yağ fiyatları olması gerekenin çok altında'

TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ülke genelinde yağ fiyatlarının olması gerekenin çok altında olduğunu belirterek, "Bizim ülkemizde eskiden insanların bilinçaltında kalmış duygular var; işte yağ kuyrukları ve yağ bulunmaması gibi. Artık ülkemizde öyle bir sorun söz konusu değil. İnanın bugün iki litre su, bir litre yağ haline geldi ki insanların bir günlük su gideri belki de bir haftalık, on günlük yağ giderinden daha yüksek" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 15:57, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:01
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'Yağ fiyatları olması gerekenin çok altında'

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bu yıl kavurucu sıcaklar ve kuraklık nedeniyle düşük verim riski yaşanan yağlık ayçiçeğinde sıkıntı oluşmayacağını söyledi. Ülkenin hali hazırda yağ ihtiyacının yarısının üretim yoluyla karşılandığını anlatan Kırbiç, kalan yarısının da ithalat yapılmadan desteklemeler yoluyla karşılanabileceğini söyledi. Hem üretici hem de kurum olarak ithalat taraftarı olmadıklarını kaydeden Kırbiç, "Biz ülkemizde bunun üretilmesi taraftarıyız. Bunun farklı yönleri de var. Artık yurt dışındaki bu ürünü satış yapan ülkeler çekirdeği değil de ham yağ verme yoluna gittiler. Bu belki de ileride mamule dönecek. Rafine ederek gönderecekler. Bunun da farklı sıkıntıları var. Burada bu işi yapan bizim kırma sanayimiz var. Çok ciddi oranda da yani ülke ihtiyacını çok yükseğinde bir kırma sanayi kapasitemiz var. Bunun yanında bu ürünün çekirdek geldiğinde küspe ihtiyacımız var, yemlik üretmek, hayvan yemi için. Burada bir sekteye uğrama oluşabilir. O yüzden bizim talebimiz bakanlığımızdan da her zaman, her platformda da söylediğimiz, biz bu ürünün ülke ihtiyacımızın tamamını kendimiz üretmeliyiz. O yüzden bu yönde desteklemelerin artırılması, çiftçinin motive edilmesi gerçekten çok önemli" diye konuştu.

'YAĞ FİYATLARININ ARTMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Verim kaybına bağlı olarak yağ fiyatlarının artmasının da söz konusu olmadığını söyleyen Kırbiç, "Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak şöyle bir durum var; yağ fiyatları hakkında ülkemizde yani çok algı yaratılmakta yüksekmiş gibi ama inanın gerçekten şu anda yağ fiyatları ülkemizde olması gerekenin çok altında. Burada üreticinin de bu sektördeki bu işi yapan insanların da para kazanması gerekmekte. Ama bizim ülkemizde eskiden insanların bilinçaltında kalmış duygular var; işte yağ kuyrukları ve yağ bulunmaması gibi. Artık ülkemizde öyle bir sorun söz konusu değil. Ama o insanların bilinçaltındaki yapı hemen küçük bir zam geldiğinde bile 'yağ bulunmayacak, yağ çok zam geldi' gibi piyasada böyle haberler oluşmakta. Bu da gerçekten bizi rahatsız etmekte" ifadelerini kullandı.

'YAĞIN PAHALI OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Kırbiç, insanların bir günlük su giderinin on günlük yağ giderinden yüksek olduğuna da dikkat çekip, "İnanın bugün iki litre su, bir litre yağ haline geldi ki insanların bir günlük su gideri belki de bir haftalık, on günlük yağ giderinden daha yüksek. Ama o hiç konuşulmamakta. Baktığımızda işte 'yağ fiyatı çok yüksek' gibi, sanki insanlar böyle sürekli çok yüksek miktarda yağ kullanıyormuş gibi piyasada öyle bir algı yaratılmakta. Bugün bir kişinin günlük yağ gideri bir tek sigaranın fiyatı bile değil, yarı fiyatı kadar. Yani iki günlük yağ gideri bir tek sigara parası. Buraya baktığımızda da yağın pahalı olduğunu söylemek gerçekten de mümkün değil" dedi.

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