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Tırdan fırlayan tekerlek ekmek alan Berra'yı öldürdü

Ankara'da TIR'ın fırlayan tekerleği 18 yaşındaki Berra Eraslan'ın ölümüne neden oldu. Genç kızın, bakkaldan ekmek alıp evine doğru gittiği belirlenirken, kazanın olduğu yerde Berra'dan geriye bakkaldan aldığı ekmekler kaldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 16:06, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:07
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Tırdan fırlayan tekerlek ekmek alan Berra'yı öldürdü

Ankara'da TIR'dan fırlayan tekerlek can aldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR'ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu.

Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan'a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı.

Berra Eraslan yaşamını yitirirken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.

BAKKALDAN EKMEK ALIP EVİNE GİDECEKTİ

Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Berra'nın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü.

Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan'a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada lastik çarptı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Berra Eraslan'ın bugün toprağa verileceği belirtilirken, gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç'nin ise polisteki işlemleri sürüyor.

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