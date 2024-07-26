Tırdan fırlayan tekerlek ekmek alan Berra'yı öldürdü

Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan'a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı.

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